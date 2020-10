Irpinia pronta per l'emergenza. Riaperta la Palazzina Covid In corso le operazioni di trasferimento dei malati

Ritorna l’emergenza coronavirus, e' stata ufficialmente riaperta la palazzina Alpi del “Moscati” di Avellino, area Covid di riferimento in Irpinia e la provincia di Avellino ripiomba nell’emergenza.

L’allerta resta massima. Sono 14 i pazienti trasferiti, per sedici posti pronti e operativi e 56 posti disponibili. L'Irpinia conta 391 contagi da inizio luglio tra focolai che non si spengono e il virus che avanza. Valle Caudina sotto attacco del covid. 22 contagi in poche ore e tra questi una bimba di Sturno dove le scuole sono state chiuse. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Vito Di Leo. Nella scuola secondaria le lezioni si svolgeranno regolarmente salvo ulteriori e successivi provvedimenti.

Intanto nel bollettino dell'Asl di ieri 18 sono i casi si riferiscono alla sola Cervinara. Nel comune guidato da Caterina Lengua sono 74 le persone positive al coronavirus

Due i contagi a San Martino Valle Caudina e l’incubo Covid torna a far tremare anche Solofra.

Scorrendo la mappa dei contagi in Irpina primo in classifica è il comune di Cervinara con 74 positivi. Segue Avellino con 46. Poi c’è Sperone (20), Mercogliano (19), Mirabella Eclano (17).