"La Dogana è sparita dagli atti del Comune" Il Comitato denuncia: "E' tutto fermo dal 2 marzo"

Dal Comitato "Salviamo la Dogana" arriva l'ennesima denuncia sullo stato di abbandono e degrado dello storico edificio di Piazza Amendola". Nel sito del comune di Avellino non esiste nessuna delibera, nel 2020, per la Dogana, mentre l'ultima determina e' del 2 marzo 2020 dove si decide "di confermare l’incarico all’ingegner Giuseppe Valentino e approvare il subentro nell’incarico in oggetto, in sostituzione dell’architetto Giuseppina Cerchia, dell’architetto Giuseppe Di Giacomo dipendente di questa amministrazione; di affidare la co-direzione dei lavori all’ingegnere Giuseppe Valentino, dipendente di questa amministrazione; di provvedere con successivo atto ad incaricare tecnici esterni a supporto dei tecnici incaricati attesa la carenza di organico all’interno dell’ente e la complessità dell’intervento". Ma da allora – conclude Franco Festa - sono ormai 7 mesi, non si e' mossa una foglia! sette mesi, 210 giorni che la Dogana e' scomparsa dagli atti dell'amministrazione comunale”.