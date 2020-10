Flipper, Tunnel e Castello: il "volatone" di fine anno L'amministrazione accelera sulle opere pubbliche, eterne incompiute

Tunnel e Piazza Castello, eterne incompiue, ma anche Centro per l'Autismo e Centro Flipper. Ricognizione delle opere pubbliche cittadine con l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Genovese che accelera per ultimare gli interventi.

A Rione Parco il Centro Flipper è pronto ad essere consegnato alle Fiamme Oro per diventare presidio di aggregazione e legalità dopo anni in cui ha subìto solo atti vandalici. Entro fine mese i lavori saranno completati.

E per fine anno l'Amministrazione conta di chiudere anche le partite Tunnel e Piazza Castello. “Stiamo facendo uno sforzo incredibile perché entro fine anno vogliamo completare la maggior parte dei cantieri. Tutte opere che abbiamo in itinere da tanti anni. Stiamo chiedendo uno sforzo anche alle imprese, ai direttori dei lavori e a tutti coloro che sono impegnati in questi interventi”.

Infine il Centro per l'Autismo di Valle. “La struttura è quasi completata ad eccezione dell'impianto eletrtrico. Stiamo temporeggiando perchè abbiamo paura che venga vandalizzato per l'ennesima volta. Appena ci diranno chi dovrà gestirlo finiremo gli interventi e lo apriremo".