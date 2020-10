Covid, Cantalamessa: i campani cornuti e mazziati Preoccupazione per il crescente numero di malati

"Preoccupato per il crescente numero di malati da Covid-19. I nuovi contagi a macchia di leopardo, temo indichino una grave incapacità di affrontare l'emergenza da parte di governo e regione. Ringrazio di cuore il presidente Attilio Fontana per la manifesta disponibilità dell'ospedale Covid in Fiera. Segno di grande umanità e mera responsabilità." Lo afferma il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa.

"Mi chiedo a che punto siamo con i collaudi delle nostre strutture, costate in totale 18mln di soldi pubblici, "fortunatamente" mai utilizzate. Pretendiamo chiarezza. I campani cornuti e mazziati. Siamo stati mortificati da De Luca oltre ogni modo: ci ha dati dei cinghiali, ci ha "minacciati" con i lanciafiamme. Siamo stati chiusi in casa per mesi e trattati come dei dementi a suo cospetto e siamo ugualmente primi per contagi, nonostante il basso numero dei tamponi.

Ieri in Campania 544 nuovi contagi su 7.500 tamponi. In altre regioni hanno effettuato il triplo dei test e hanno registrato meno casi. La gente - conclude Cantalamessa - ha bisogno di chiarezza. Mesi di sacrifici ormai vanificati da misure inefficaci non in grado di frenare la curva di trasmissione. Vogliamo risposte: come fermiamo i contagi in Campania?"