Covid, un morto al Moscati. Covid Hospital, è boom di ricoveri L'uomo aveva 71 anni

E’ deceduto nella serata di ieri, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, un 71enne residente a Mirabella Eclano (Av). L’uomo, affetto da Covid-19, era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 3 ottobre scorso. Ricoverato nell’Unità operativa di Malattie Infettive, il 6 ottobre era stato trasferito al Covid Hospital, dove ieri è deceduto per un improvviso arresto cardiaco. L’uomo era affetto da patologie pregresse.

Ed è allarme contagi in provincia di Avellino. Tra i 29 casi registrati ieri in provincia, ci sono anche 4 residenti di Avellino.

Al netto di questi ultimi dati, sale a 441 il bilancio complessivo di questa seconda ondata epidemica. Di questi, quasi tutti asintomatici, quasi 200 sono guariti (ri- sultando negativi a due tamponi in 24 ore), mentre tra dimessi e ricoverati solo una ventina ha fatto ricorso alla cure ospedaliere. A Mirabella Eclano è lutto per la morte del 71enne e c'è molta apprensione per il cluster che interessa la scuola del posto. Altri positivi, tra cui alcuni bimbi, sono stati comunicati dal sindaco Giancarlo Ruggiero.