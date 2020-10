Il Covid ferma anche la più antica sagra d'Irpinia Salta la 45esima edizione della "Castagna Igp". La delusione della Pro Loco

Ieri si è tenuta un’assemblea dei soci della Pro Loco Serino dove, tra i vari punti all’ordine del giorno, si è discusso anche della Sagra della Castagna. Purtroppo si è deciso che arriva uno stop anche per la sagra più antica d’Irpinia. Quest’ anno si sarebbe dovuta celebrare la 45 esima edizione della “Sagra della Castagna IGP di Serino”.

Lo stop arriva proprio dopo le ultime edizioni In cui si è riscontrato un grande successo non solo in termini di affluenza ma anche rispetto alla partecipazione delle associazioni del territorio che si sono unite in maniera attiva alla Pro Loco dando un notevole contributo. Quest’anno sarebbe stata anche l’occasione per pubblicizzare ulteriormente l’importante riconoscimento del marchio IGP.

Le ristrettezze legate alla normativa anti covid Impongono necessariamente di rimandare l’edizione .

“In questo momento storico negativo, questa pausa dovrà rappresentare un recupero di energie che ci consentirà di programmare al meglio la prossima edizione, cerchiamo di essere sempre positivi e ottimisti...con la speranza che davvero...andrà tutto bene” - scrive in una nota la Presidente Pro Loco Serino Anna Rosa D’Agostino.