Avellino, mensa scolastica: si parte il 22 ottobre Vassoi sigillati e pasti serviti direttamente in classe l'ipotesi per garantire la sicurezza

Saranno aperte da domani le iscrizioni per la mensa scolastica nelle scuole del capoluogo irpino, di competenza del comune di Avellino. Si parte nelle scuole primarie e secondarie di primo grado in sicurezza e con iscrizioni a distanza. La promessa dell'assessore Giuseppe Giacobbe diventa realtà. Il servizio partirà il 22 ottobre, ma da domani i genitori dei piccoli potranno iscrivere i propri figli esclusivamente via on line. Come fare? L'accesso è consentito dalla home page del portale ufficiale del Comune di Avellino. Nella sezione dedicata "Servizio Mensa Scolastica" i genitori potranno ottenere tutte le informazioni necessarie e procedere con l'iscrizione dei propri figli. Ci sarà anche un call service dedicato per quanti avessero bisogno di informazioni e per evitare rischiose file in Comune. Per quanti ne avranno bisogno potranno contattare il numero 0825-1806043, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle ore 19. La grande incognita restano gli spazi. Per garantire sicurezza e distanziamento molte scuole hanno utilizzato anche gli spazi, un tempo dedicati al ristoro e refezione scolastica, per ricavare aule, spazi didattici. "Per questo sarà di certo molto utilizzata la formula Lunch Box, ovvero un vassoio biologico, severamente sigillato, che verrà servito col pasto all'interno ai ragazzi direttamente in classe. Pasti personali e serviti al banco in ottemperanza dei sistemi di sicurezza anti covid". Con buona probabilità una volta finito il tempo dedicato alla refezione, l'aula verrà sanificata.