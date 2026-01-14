Avellino, cede costone chiuso il Parco Manganelli e il parcheggio: "Fate presto" I cittadini chiedono la riapertura in tempi brevi del parcheggio necessario per la zona

Emergenza frane in Irpinia da Contrada a Montevergine, passando per il parco Manganelli di Avellino attese e disagi ricadono sui cittadini alle prese con isolamento, traffico in tilt ed sos parcheggi. Come accade ad Avellino dove il parco Manganelli resta chiuso da settimane e con esso il parcheggio. L'area è chiusa e la sosta diventa una quotidiana impresa per chi vive e frequenta la zona via Tedsco, Corso Umberto e Via Circumvallazione. “Siamo esasperati – raccontano alcuni studenti del conservatorio Domenico Cimarosa -. Mancano i parcheggi e con la chiusura del park del parco siamo davvero in grosse difficoltà. Ogni giorno viviamo una vera e propria odissea per trovare stalli e per poter lasciare l'auto”. Intanto a Contrada si accellera pe ri lavori di messa in sicurezza della Provinciale 88. Il sindaco De Santis annuncia: strada per un mese ma è stato potenziato il pubblico trasporto. Il percorso alternativo indicato resta quello per le Breccelle.