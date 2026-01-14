Avellino: il restyling può toccare anche l'attacco, le ultime Il calciomercato entra nel vivo e due profili sono vicini in entrata. Ipotesi Ternana per Cagnano

Testa alla sfida contro la Carrarese, ma per l'Avellino prosegue anche il lavoro sottotraccia sul mercato. Come presentato ieri su OttoChannel, nel corso di "0825", la dirigenza biancoverde segue con attenzione un profilo per l'attacco: Sydney Van Hooijdonk, olandese, figlio di Pierre, ex attaccante del Feyenoord e della nazionale olandese. Il nativo di Breda, classe 2000, ha già giocato in Italia, in Serie A con il Bologna nel 2021/2022 e nel 2023/2024 e in Serie B con il Cesena nella scorsa stagione. A segno con costanza nel 2022/2023 con la maglia dell'Heerenveen in Eredivisie (massima serie olandese), ha realizzato 3 gol in 23 presenze nell'avventura fin qui con il NAC Breda. Un'operazione in entrata per il reparto avanzato è, però, legata a potenziali uscite. C'è da registrare l'interesse della Reggiana per Cosimo Patierno, anche se il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, in sala stampa sabato scorso, ha blindato l'attaccante di Bitonto nel progetto tecnico biancoverde. Facundo Lescano è da tempo sul mercato con la prospettiva del ritorno in Serie C per l'argentino.

Saco per la mediana, Riccio per la difesa, ma...

Per la mediana si confermano i nomi di Coli Saco del Napoli, in prestito all'Yverdon, e di Lorenzo Ignacchiti dell'Empoli con il primo più vicino ai lupi. Per la difesa c'è il profilo di Alessandro Pio Riccio della Sampdoria, immaginato dai lupi come terzo di difesa, ma anche come vice-Simic per il ruolo di centrale della linea a 3. C'è, di fatto, un accordo di massima tra i club, ma l'Avellino vuole certezze sui tempi di recupero dall'infortunio che sta bloccando il partenopeo. Pedro Felipe della Juventus vuole la Serie A e c'è il Verona nello scenario di mercato. In uscita pista Ternana per Andrea Cagnano.