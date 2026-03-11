Dalla Tin alla pediatria, esperti a confronto per la 2 giorni scientifica Ad Avellino la due giorni con i massimi esperti

Dalle prime cure in terapia intensiva neonatale alle nuove sfide della medicina pediatrica del futuro: è questo il percorso che attraversa le diverse fasi della crescita e che sarà al centro della due giorni scientifica “Dal neonato all’adolescente – Confronti Irpini”, in programma domani e dopodomani, giovedì 12 e venerdì 13 marzo all’Hotel de la Ville di Avellino (12 marzo, dalle ore 9:00 alle 17:30; 13 marzo dalle ore 9:30 alle 16:30).

L’appuntamento, che si rinnova anche quest’anno dopo le precedenti edizioni, riunirà nel capoluogo irpino pediatri e neonatologi provenienti da tutta Italia per confrontarsi sulle più recenti innovazioni cliniche e organizzative nella presa in carico dei piccoli pazienti. Il congresso è organizzato da Eduardo Ponticello, Direttore dell’Unità operativa di Pediatria dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati e capo del Dipartimento Materno-infantile, e da Sabino Moschella, Direttore dell’Unità operativa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale.

«Questo appuntamento – sottolinea Ponticello – rappresenta un’importante occasione di confronto tra specialisti su temi che stanno cambiando profondamente la pediatria, dalla gestione delle infezioni respiratorie alle nuove tecnologie applicate alla pratica clinica». Sulla stessa linea Moschella: «La neonatologia e la pediatria sono discipline in continua evoluzione. Confrontarsi su innovazione, nuove strategie terapeutiche e sicurezza delle cure è fondamentale per migliorare l’assistenza ai nostri piccoli pazienti».

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della Direzione strategica dell’Azienda Moscati – con il Direttore Generale Germano Perito, il Sanitario Aristide Tortora e l’Amministrativo Ida Ferraro, insieme ad autorevoli rappresentanti del panorama pediatrico nazionale, tra cui Massimo Agosti, Presidente della Società Italiana di Neonatologia, e Rino Agostiniani, Presidente della Società Italiana di Pediatria.

Nel corso delle due giornate saranno affrontati temi di grande attualità, tra cui le nuove strategie di prevenzione e gestione delle infezioni respiratorie pediatriche, con particolare attenzione al virus respiratorio sinciziale, l’impiego dell’intelligenza artificiale e degli strumenti point of care nella pratica clinica, oltre agli aspetti legati alla sicurezza delle cure e alla gestione dell’errore terapeutico in neonatologia.