"Non solo una questione di genere: rilevanza sociale", il convegno a Forino Si terrà il 20 marzo nella sala convegni della Chiesa di San Biagio

di Paola Iandolo

ll CPO itinerante fa tappa a Forino: il prossimo 20 marzo alle ore 19,00. Presso la Sala convegni della Chiesa di San Biagio in via Siniscalchi si terrà l’incontro “Non solo una questione di genere: rilevanza sociale” organizzato dal Comitato per le Pari Opportunità del COA di Avellino con le letture della Compagnia Teatrale "Tolleranza Zero". L’incontro, moderato dal giornalista Vinicio Marchetti, rappresenta per l’avvocato Giovanna Perna, Presidente del Comitato per le Pari Opportunità del COA di Avellino, un’occasione per stimolare la riflessione su tematiche quali la parità di genere e l’emancipazione femminile nel contesto lavorativo e nella comunità.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Forino, Antonio Olivieri e il sindaco di Contrada, Pasquale De Sanctis, dell’ Avvocato Fabio Benigni, Presidente del Consiglio dell’ Ordine degli avvocati di Avellino e del parroco di Forino-Contrada, Padre Marco Masi. Introdice i lavori la dottoressa Maria Rosaria Casaburo, direttrice del Carcere di Bellizzi Irpino. Interverranno: la dottoressa Stefania Sinigaglia direttrice del consultorio Familiare Spazio Famiglia Nina Moscati di Napoli, il comandante Tiziana Perillo, primo dirigente e responsabile delle Pari Opportunità della Polizia Penitenziaria. L’iniziativa rappresenta un’occasione formativa di grande valore, che intende avvicinare le nuove generazioni al tema della parità non solo come diritto, ma come dovere civico e responsabilità collettiva. Ai partecipanti saranno riconosciuti 3 crediti formativi.