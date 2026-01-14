Capriglia, truffa del finto nipote in difficoltà: l'anziana sventa il raggiro L'anziana contattata non è caduta nel raggiro e ha allertato le forze dell'ordine

di Paola Iandolo

Ennesimo tentativo di truffa ai danni di anziani e famiglie del territorio. A segnalarlo è l’amministrazione comunale, che in queste ore ha messo in guardia la cittadinanza attraverso i propri canali ufficiali dopo aver ricevuto una denuncia da parte di una famiglia del posto.

Il raggiro è stato messo in atto con le modalità ormai tristemente note: un uomo, spacciandosi per maresciallo dei carabinieri, ha telefonato ai residenti raccontando che un loro nipote era rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Per evitare presunti guai giudiziari o ulteriori conseguenze, il falso militare ha chiesto alla famiglia di consegnare una somma di denaro. Il tentativo di estorsione non è però andato a buon fine, grazie alla prudenza dei destinatari e al successivo intervento delle autorità.