Avellino Basket, riecco Fresno. Di Carlo: "Carattere ed esuberanza" L'esterno argentino torna in Italia: nel prossimo weekend la sfida contro la Reale Mutua Torino

L’Unicusano Avellino Basket ha annunciato il ritorno di Lucas Fresno. Il club irpino riabbraccia l'argentino classe 2004, che torna in biancoverde fino al termine della stagione. L'esterno argentino,197 cm di intensità, energia e personalità è di nuovo pronto alla sfida con l'Avellino Basket. "Sono felice di tornare qui, ritrovo una società e un pubblico speciali. Darò il 100% ogni volta che scenderò in campo": ha affermato Fresno. "Temperamento, carattere ed esuberanza atletica: caratteristiche utili per completare e rendere ancora più competitivo il roster": ha aggiunto il coach della squadra irpina, Gennaro Di Carlo. Fresno, reduce dall'avventura con la Givova Scafati, salutata nelle scorse ore, si è già allenato con i nuovi compagni di squadra e sarà a disposizione dello staff tecnico dell'Avellino Basket per la sfida di Torino contro la Reale Mutua.