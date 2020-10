Covid, ancora un morto al Moscati. E' allerta in Irpinia L'anziano di Avella e' deceduto la scorsa notte

Ricoverato dal 16 settembre per positività al Covid-19 nell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, è deceduto la notte scorsa (11 ottobre) al Covid Hospital un 87enne di Avella (Av). L’anziano presentava altre patologie. si tratta del terzo morto in Irpinia in questa seconda ondata di contagi da coronavirus, partita a luglio e sono 574 le persone infette in tutta la provincia di Avellino.

Più comuni sono focolaio di infezioni a partire da Cervinara dove i casi sono 82, tra questi un uomo è stato intubato nella terapia intensiva del Covid Hospital. Nella classifica dei comuni con persone contagiate segue il comune di Mirabella Eclano con 68 casi e poi Avellino con 60 persone affette da covid-19. Scuole chiuse in ordine sparso tra più comuni. Ad Avellino la positività di una studentessa ha imposto la messa in quarantena di una classe e l'avvio immediato di misure straordinarie di controllo del contagio. A Grottaminarda l'Istituto superiore resta chiuso fino a mercoledì, come anche il liceo di Caposele.

Continuano i controlli anche nelle aziende. Il presidente dell'Alto Calore, Michelangelo Ciarcia, ha predisposto screening a tappeto in azienda. Si parte domani alle 15.30 presso l'ambulatorio di Mercogliano. E Ciarcia fa sapere che dopo i controlli ad Avellino si proseguirà con gli screening nel Sannio.