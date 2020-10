Gli studenti della Dante incontrano l'ambasciatrice Zarra La donna, di origine irpine, ricopre il prestigioso incarico in Bulgaria

Riprende presso l’I. C. “Perna-Alighieri” di Avellino il ciclo di iniziative previste nell’ambito della Rassegna “Uno della Dante”, nel corso delle quali l’Istituto ospita ex alunni della Scuola Secondaria di I Grado “Dante Alighieri” che si sono particolarmente distinti in campo professionale, per creare momenti costruttivi di confronto con le nuove generazioni impegnate oggi nello stesso percorso di studi.

Questa volta ad incontrare gli attuali studenti sarà la diplomatica irpina Giuseppina Zarra, Ministra Plenipotenziaria, recentemente nominata Ambasciatrice d’Italia in Bulgaria.

La lectio magistralis dell’Ambasciatrice è prevista per lunedì 12 ottobre p.v. alle ore 10,00 presso l’Auditorium in via Maffucci ad Avellino; tutte le classi saranno collegate in videoconferenza, nel rispetto delle misure di contenimento anti-COVID.

Nel corso dell’incontro, promosso dal Dirigente Scolastico Prof. Attilio Lieto con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza degli allievi, l’Ambasciatrice risponderà alle domande degli studenti su tematiche relative all’Unione Europea, essendo l’Educazione Civica appena diventata disciplina obbligatoria e trasversale a tutte le altre, riferendo la propria esperienza di studi, iniziata proprio alla Dante Alighieri e culminata con l’ingresso nella carriera diplomatica nel 1991.

Prima donna in assoluto a ricoprire questo prestigioso incarico in Bulgaria, dove peraltro aveva già svolto la funzione di Segretario di Legazione dal 1994 al 1998, è stata anche Primo Consigliere presso la rappresentanza Permanente d’Italia all’ONU a New York, Consigliere Diplomatico del Ministro dei Trasporti e del Ministro per gli Affari Europei, ed attualmente presta servizio alla Farnesina. L’Ambasciatrice, prima della manifestazione, alle ore 9,30, incontrerà la stampa all’esterno dell’ingresso principale della scuola “L. Perna“ in via Maffucci.