Covid al Comune, chiude Palazzo di Città Domani la sanificazione. Screening sui colleghi del dipendente positivo

Il Covid arriva anche al Comune di Avellino e Palazzo di Città nella giornata di domani chiude per la sanificazione dei locali disposta dall'ordinanza del sindaco Festa numero 685. Un dipendente dell'ente di Piazza del Popolo è infatti risultato positivo, ma asintomatico. Il dipendente era in ferie da più di una settimana, quindi non avrebbe avuto contatti con i colleghi. In ogni caso verrà effettuato lo screening per garantire la necessaria serenità al personale: sarebbero stati disposti circa 30 tamponi.