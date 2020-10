Lapio ha la sua centenaria: auguri a Nonna Angela Vive con la figlia Brigida. Festeggiata anche dal sindaco Lepore

Anche Lapio ha la sua centenaria. Il paese è in festa per i 100 anni di Angela Coppola, nata il 13 ottobre del 1920. Oggi affronta la sfida del Covid e vive con la figlia Brigida Carbone. Tanti i messaggi per nonna Angela in questo giorno speciale, festeggiata dalla cittadinanza e dall'amministrazione comunale con in testa il sindaco Maria Teresa Lepore che per l'occasione le ha consegnato anche un attestato “Cent'anni di emozioni e di ricordi che attraversano la storia del nostro paese”.