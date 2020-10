"Un anno fa Conte in Irpinia. Aree interne ancora dimenticate" Il segretario Cgil Fiordellisi: "Da allora poco o nulla è cambiato"

«Ad un anno di distanza dall'incontro con il premier Giuseppe Conte poco o nulla è cambiato».Il segretario della Cgil Irpina Franco Fiordellisi ricorda la visita del presidente del Consiglio ad Avellino. «In quell'occasione con i segretari generale di Cisl e Uil irpine consegnammo una lettera al presidente del Consiglio: le nostre proposte di allora restano validissime ed in linea con le indicazioni dell'Unione europea per l’uso dei Fondi Recovery, da usare per recuperare e riprogettare attività produttive, servizi pubblici (Sanità, Scuola e Trasporti), ricerca, innovazione, tutela ambientale, bioedilizia, rigenerazione urbana, lotta al dissesto idrogeologico, valorizzazione dell'acqua con il ciclo integrato così come per i rifiuti urbani».

«Il sindacato in modo unitario continua a essere presente e rilancia una visione progressista per le Aree interne così da creare lavoro dignitoso. Ma gli altri attori sociali - dagli imprenditori alle istituzioni locali - cosa pensano di fare rispetto a questi grandi temi dirimenti per l’Irpinia rispetto alla Regione Campania?»