Forti temporali in Campania: l'autunno ruggisce Pesanti rovesci e allagamenti tra Irpinia e Sannio

Allerta arancione per il maltempo oggi in Campania. Piove incessantemente dalle prime ore del mattino. Subito in moto la macchina della protezione civile regionale per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Nel napoletano alcune scuole sono rimaste chiuse. Tra le ordinanze firmate dai sindaci quella di Somma Vesuviana così come annunciato già nella serata di ieri dal primo cittadino Salvatore Di Sarno. Sorvegliati speciali fiumi e territori instabili, dove il rischio alluvione è altissimo.

Rovesci pesanti tra Irpinia e Sannio. Allagamenti si segnalano già in alcuni comuni. Difficoltà ad Avellino città a partire da Borgo Ferrovia trasformatasi in un lago. Saltate a causa dei ritardi alcune coincidenze dei mezzi pubblici. Il forte nubifraggio ha provocato caduta di alberi, rami e l'allagamento di molte strade. I vigili del fuoco della centrale operativa di Avellino sono intervenuti in soccorso ad automobilisti rimasti impantanati. La sala operativa dei caschi rossi sta ricevendo diverse telefonate, e le squadre sono tutte a lavoro in queste ore per far fronte alle richieste di soccorso.

Disagi anche nelle aree interne. Fango e detriti ancora una volta in località Cariello ad Ariano dove si preannuncia un nuovo inverno amaro. Tombini sollevati dalla furia dell'acqua in via Lusi nei pressi dello stadio Renzulli. La polizia municipale ha immediatamente allertato l'ufficio tecnico comunale. Un'auto è uscita fuori strada lungo la strada che da Pila ai Piani Frigento porta a Sturno fortunatamente senza gravi conseguenze. Si raccomanda in queste ore la massima prudenza lungo le strade.