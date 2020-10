Nubifragio Irpinia. Città sott'acqua: Borgo Ferrovia allagato L'allerta meteo continua:disagi anche sul Ponte della Ferriera

Bomba d'acqua su Avellino, allagamenti e disagi nel capoluogo. Come già accaduto in passato la zona più martoriata resta quella di Borgo Ferrovia.

In prossimità della stazione ferroviaria, un fiume di fango e detriti di varia natura è piombato a valle inondando la stazione dei treni. Al momento la circolazione risulta interrotta. Vigili del fuoco al lavoro da ore per iberare la strada. Problemi anche lungo il ponte della Ferriera dove si registrano allagamenti e forti disagi. Chiamate a raffica da ore ai centralini dei caschi rossi.

Ma i disagi si registrano in molti comuni della provincia. Un lavoro senza tregua per i vigili, che stanno lavorando per aiutare tantissimi irpini alle prese con i danni del nubifragio, che ha provocato la caduta di alberi e rami, e l'allagamento di molte strade con auto rimaste impantanate, spesso anche con persone al loro interno. La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Avellino sta ricevendo molteplici telefonate, e le squadre sono tutte a lavoro per far fronte alle richieste di soccorso.

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Arancione valevole a partire dalle 18 di ieri fino alle 18 di oggi, giovedì 15 ottobre. Si consiglia di non uscire, visto anche il pericolo di forte raffiche di vento.