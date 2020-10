Covid, dipendente positivo all'Alto Calore."Tamponi a tappeto" Il presidente Ciarcia: i primi cento test seriologici e tamponi hanno dato esito negativo

Sei morti in 5 giorni e 56 contagi in poche ore, è allerta coronavirus in Irpinia: L’ultimo decesso è quello di un 60enne di Grottaminarda , che era arrivato al Pronto soccorso del Moscati il 6 ottobre scorso . L’uomo si era aggravato per la compresenza di altre patologie ed era stato intubato. Si abbassa l’età media di contagiati e morti mentre sale a 695 il numero complessivo dei casi in Irpinia. Mirabella conta novantadue casi, Cervinara 88 e Avellino (69). Ancora: Baiano (33), Frigento (24), Mercogliano (24). Sullo sfondo l’emergenza posti letto del covid hospital: solo 10 i posti ancora disponibili a fronte dei 39 già occupati. E spunta un caso di positività al Coronavirus all’Alto Calore. Si tratta di un familiare di una persona ricoverata al Covid Hospital. Il dipendente dell’ente idrico non si reca al lavoro dalla scorsa settimana, dopo essere stato sottoposto ad isolamento fiduciario cautelativo, oggi la notizia della positività al tampone. Ma il presidente dell’Alto Calore assicura: ambienti da subito completamente sanificati e va avanti la campagna di screening con test rapidi e tamponi in azienda per accertare eventuali nuovi casi e i primi cento esami hanno tutti dato esito negativo. Al Moscati intanto è emergenza posti letto e gli arrivi di ambulanze con sospetti covid a bordo continua. Solo dieci i posti disponibili nella palazzina Alpi, a fronte dei 39 degenti già ricoverati