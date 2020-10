Mid: sinergia e protocolli con associazioni e cooperative Il coordinatore Giovanni Esposito comunica la nascita di una rete sociale

Il coordinatore regione Campania del movimento italiano disabili Giovanni Esposito comunica la nascita di una rete sociale siglata attraverso dei protocolli del Mid con le associazioni e cooperative sociali che hanno risposto alla manifestazione di interesse promossa.

"Il mio personale ringraziamento e il ringraziamento di tutto il coordinamento regione Campania del Mid alle

seguenti associazioni di volontariato e cooperative operanti attivamente sul territorio campano e aderenti al

protocollo: associazione arcobaleno di Grottaminarda, centro volontari della sofferenza dfi Ariano Irpino, Assotac Aps associazione turismo, arte e cultura, Amaranto onlus, Ets impresa sociale autismo e persone svantaggiate, Tribunale dei diritti del cittadino ufficio garante alla disabilità, caritas diocesana di Avellino, Associazione irpina Sagittario Aiscre, Cooperativa sociale onlus Effatà Apriti, Associazione provinciale culturale e turistica Resto In Irpinia, Linea vita cooperativa sociale Onlus, Associazione culturale officina smile, Asi Associazioni Sportive Italiane. Comitato zonale Caserta , Avellino, Benevento, Associazione Goccia nel Mare onlus, Mpv e Cav Avellino, Movimento per la vita e centro di Aiuto alla Vita Avellino Odv.

Il protocollo di rete del Mid movimento italiano disabili ha come scopo: impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere culturali e fisiche anche attraverso processi atti a fondare una cultura diffusa di pari opportunità per tutti ed inoltre stimolare e incentivare la nascita di nuovi spazi servizi e trasporti accessibili e fruibili da “tutti”, stimolare gli organi preposti a rafforzare la vigilanza per garantire l’osservanza della normativa esistente e promuovere lo studio di snellimento ed armonizzazione della stessa, per evitare il sorgere di nuove barriere, promuovere progetti atti a favorire il reinserimento delle persone affette a disabilità nel mondo del lavoro e poter partecipare senza discriminazioni alle numerose opportunità lavorative, culturali e sportive, organizzare in sinergia giornate di eventi e promozione dell’attività svolta per coinvolgere le istituzioni centrali e locali, i cittadini, le forze sociali e produttive per la presa di coscienza delle problematiche di che trattasi e inoltre rappresentare “le buone pratiche”.

Così il coordinatore Campania del Mid Giovanni Esposito: essere in rete con le tante associazioni attive e operanti sul territorio della Regione Campania rappresenta una grande testimonianza di sviluppo del sociale che unisce le realtà sulla linea generale dell’ affermazione dei diritti dei disabili.