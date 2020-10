"Rinviare le elezioni. Bene la chiusura delle scuole" Il presidente Biancardi fa il punto sull'emergenza covid

A margine della presentazione della mostra su Giuseppe Camuncoli presso il Carcere Borbonico, il presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, ha ribadito la sua richiesta al Governo e all'Upi, l'Unione delle Province, di rinviare le elezioni provinciali in Irpinia programmate per il 13 dicembre. “In questo momento sono troppo rischiose. Non mi sembra il caso di far circolare decine di consiglieri comunali in giro per l'Irpinia. Il problema vero è la creazione di tutta la documentazione utile per i partiti, non è solo il momento delle elezioni in sé. Stesso discorso vale per le scuole - aggiunge l'inquilino di Palazzo Caracciolo - Condivido pienamente la scelta di De Luca di chiudere le scuole. Dobbiamo prestare attenzione verso le nostre famiglie e i nostri figli con atteggiamenti responsabili. Ecco perchè le elezioni possono rivelarsi un nuovo mezzo per veicolare il virus e creare danni qui in Irpinia”.