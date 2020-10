Covid, tra studenti e prof in Irpinia sono 52 i contagi I numeri dell'Asl

Anche l'azienda sanitaria irpina fornisce i dati sul tracciamento delle positività al coronavirus nelle scuole di tutta la provincia, in queste poche settimane di lezioni in presenza. In Irpinia i positivi totali accertati tra tutte le scuole irpine di ogni ordine e grado sono 52 di cui:42 studenti e 10 tra docenti e personale ATA.

31 classi (546 studenti) sono state messe in quarantena dall’inizio della scuola, come anche 177 tra docenti e personale Ata. Questi i numeri per la provincia di Avellino dopo i tamponi effettuati in base al tracciamento di altre positività.