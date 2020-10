La tragedia di Maria. Basso: Perdiamo un pilastro del gruppo L'addio del manager Sabino Basso e del gruppo: era una leader. Ci mancherà per sempre

Sarà effettuata mercoledì mattina presso l'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, l'autopsia sul corpo di Maria Sicuranza, la 52enne morta ieri pomeriggio in sella alla sua moto sul Raccordo Avellino-Salerno. Da accertare la causa del sinistro. Maria per cause da accertare ha perso il controllo della sua Ducati 4 Ever andando ad impattare contro il muro della galleria. Il social network è diventato il diario del ricordo e del cordoglio. Le comunità di Ariano ed Avellino sono riunite nel dolore. Maria Sicuranza viveva ad Avellino, dove occupava un ruolo di rilievo nell'azienda Basso, ma era originaria di Ariano Irpino. Si sprecano i messaggi di amici e colleghi sulle pagine social. Fotogrammi di una vita spezzata troppo presto e così tragicamente.

Commovente l'addio del numero del gruppo Olio Basso, Sabino Basso che dalla pagina ufficiale dell'azienda, in cui Maria da anni era responsabile qualità, ricorda:

"E' tragicamente venuta a mancare la nostra Responsabile Qualità, la Dottoressa Maria Sicuranza, pilastro dell’azienda Basso.

In questo momento terribilmente difficile ci uniamo al dolore della famiglia e ricordiamo con smisurato affetto una donna speciale, una grande professionista, una collega presente, un’amica preziosa. Maria, per me eri una sorella, 25 anni di lavoro insieme, tanti traguardi raggiunti grazie al tuo entusiasmo, alla tua intelligenza e alla tua personalità. Eri una leader, sapevi essere autorevole con i forti e disponibile con i deboli, una bella persona dentro e fuori.

La tua assenza è incolmabile e peserà su tutti noi. Mi mancherai, ci mancherai.” Sabino Basso