Nasce il bollettino delle acque della Campania I dati sui livelli delle acque rilevati da 28 dei tanti idrometri lungo 12 fiumi della regione

I dati sui livelli delle acque rilevati da 28 dei tanti idrometri posti lungo 12 fiumi della Campania, ma anche i

volumi d’acqua contenuti in ben 10 bacini variamente interessati all’irrigazione, ma anche alla produzione di energia elettrica e ad altri scopi, nella forma di uno strumento di lavoro per conosce e capire meglio dove c'è l’acqua in Campania e come viene gestista: è questo il Bollettino delle Acque della Campania dell’Anbi oggi al lancio del suo primo numero.

“Sono particolarmente lieto di presentare il Bollettino delle Acque della Campania, un servizio che l’Unione tra i Consorzi di bonifica e irrigazione della Campania offre ai giornalisti della regione perché possano avere sempre un punto chiaro e circostanziato sull’attività degli enti e sul ruolo che essi effettivamente esplicano sui territori - afferma Vito Busillo, presidente di Anbi Campania, in occasione della predisposizione del primo numero del periodico interno all’associazione e che viene diffuso tra i media.

Inizialmente nato come strumento di comunicazione interno all’Anbi Campania - per un confronto su dati tecnici - il bollettino ha assunto un rilievo di servizio verso il mondo dell’informazione, oggi sempre più puntuale e presente nel documentare eventi calamitosi - siccità o inondazioni – e che ha sempre più bisogno di poter avere sotto mano fonti primarie affidabili per elaborare un corretto servizio di informazione verso i cittadini.

“E’ uno strumento che sarà utile conservare, per poter creare in ogni giornalista che lo desideri quel necessario bagaglio di cultura dell’acqua – conclude Busillo - che diventerà necessario per affrontare le future emergenze e si spera, poter anche cogliere i miglioramenti della gestione attiva delle acque da parte non solo dei Consorzi di bonifica, ma di tutti i soggetti che interagiscono nel governo della risorsa primaria per eccellenza: l’acqua”.