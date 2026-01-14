Nusco, Fallimento Almec spa: assolti i vertici della società A distanza di cinque anni dal rinvio a giudizio è arrivata la sentenza di assoluzione

di Paola Iandolo

Fallimento Almec spa: assolti i vertici aziendali. Sentenza di assoluzione - arrivata dopo dieci anni di processo - per M. S.amministratore delegato dal 13 ottobre 2013, nonché sindaco supplente dal 20 maggio 2010, L.D. R. presidente del consiglio di amministrazione, M. B. amministratore unico dal 30 aprile al 2 settembre 2008 e R. C. consigliere dal 31 luglio 2008 al 3 marzo 2011. I quattro imputati mandati assolti dalla pubblica accusa erano stati accusati di ben otto ipotesi di bancarotta fraudolenta e preferenziale e altre ipotesi di reati tributari.

Gli imputati assolti sono stati difesi dagli avvocati Giulio Venturi del Foro di Pisa, Maria Grazia Pellegrino del Foro di Torino, Maria Luisa Macchia e Stefano Vozella del Foro di Avellino. Le difese hanno sostenuto con determinazione l'assenza di responsabilità penale per gli imputati, riuscendo a far prevalere le proprie tesi durante la lunga istruttoria dibattimentale. In relazione alle accuse di bancarotta fraudolenta, il Tribunale ha emesso la sentenza con la formula "il fatto non sussiste", scagionando così gli imputati da tali addebiti. Per gli altri reati tributari, la corte ha dichiarato l'intervenuta prescrizione, estinguendo così ogni responsabilità penale.











