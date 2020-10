Spazio a benessere e relax nel nuovo Dorelan Store di Avellino Un'esperienza tra bellezza ed eleganza all'insegna del made in Italy

Dalla qualità del made in Italy spazio al benessere e al relax per offrire ai visitatori un'esperienza tra bellezza ed eleganza. Nasce così il nuovo Dorelan Store di Avellino. Da giovedì, 22 ottobre, la struttura è pronta ad aprire le sue porte in via Annarumma, per illustrare le tante novità che sarà possibile trovare negli spazi finemente curati all'insegna della “professionalità, qualità e ampiezza dell'assortimento”.

Saranno questi, infatti, gli elementi al centro della nuova esposizione, come evidenziato dal titolare Giuseppe Buono: “Siamo pronti a presentare ai visitatori tutte le innovazione portate ad Avellino per chi è alla ricerca di elementi d'arredo belli ma anche funzionali”.

Insomma un tempio del benessere dedicato “al buon sonno e al buon riposo”, ma soprattutto alla qualità del made in Italy. Una scelta importante che rivolge particolare attenzione alla tradizione e all'artigianalità dei prodotti ideati e realizzati in Italia: “In un momento così particolare crediamo ancora nella qualità dei prodotti made in Italy. Tutti i prodotti, infatti, sono stati ideati e realizzati nello stabilimento di Forlì. Non possiamo fare la tradizionale inaugurazione, ma sicuramente faremo in modo di illustrare le novità rispettando le normative anticovid con un consulente che illustrerà l'esposizione all'interno di ambienti sanificati e rispettando i protocolli aziendali”.

Una giornata, dunque, all'insegna del relax all'interno degli ampi spazi del nuovo show room dove giovedì a partire dalle 9.30 sarà possibile ammirare i tanti letti di design, materassi, cuscini e accessori letto per una #dorelanexperience dedicata al mondo del riposo.

“Entrare in un Dorelan Store – assicura il titolare del nuovo show room di Avellino – significa vivere un'esperienza. Uno spazio bello ed elegante dove muoversi in tranquillità, serenità e sicurezza dove sarà possibile consultarsi e informarsi con esperti del settore per poter scegliere il prodotto più adatto ad ogni esigenza. Il tutto garantendo una consulenza personalizzata”.

E dunque, attenzione al relax e al benessere per chi è alla ricerca di idee e novità che possano rendere le mura domestiche sempre più confortevoli.