Riapertura scuole, il comitato avellinese: Restituita dignità Le mamme esprimono la loro piena soddisfazione dopo le proteste dei giorni scorsi

In relazione alle dichiarazioni del Presidente della Giunta Regionale della Campania, diffuse dall’ANSA nel primo pomeriggio di oggi, in merito al probabile ripristino della didattica in presenza a partire da lunedì 26 ottobre, limitatamente al I°ciclo di istruzione, e immediatamente per i progetti scolastici speciali destinati a bambini disabili e autistici, come Comitato Spontaneo Genitori “Riapriamo la scuola” di Avellino, esprimiamo la nostra piena soddisfazione.

L’annuncio del Presidente De Luca restituisce dignità al diritto all’istruzione per i nostri figli e crea un nuovo equilibrio anche con la tutela del diritto alla salute chiamando in causa le ASL, che “dovrebbero” – recita l’ANSA – “garantire condizioni di sicurezza sanitaria”. Attendiamo con fiducia il testo dell’ordinanza per conoscere nei dettagli il provvedimento, ribadendo la nostra massima disponibilità a collaborare perché alunni e personale scolastico vivano in sicurezza all’interno della scuola.

Ci sentiamo corresponsabili del corretto funzionamento della vita scolastica, che di fatto si prepara a un nuovo inizio, verso il quale come genitori dobbiamo predisporci ancora una volta con rigore e spirito collaborativo