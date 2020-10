Covid Avellino: ricoverata anche la madre del 15enne Sono intanto 865 le persone contagiate in Irpinia

Coronavirus, non si arrestano i contagi in Irpinia. Sale a 865 il numero delle persone infette in provincia di Avellino. E intanto nel capoluogo si segue con molta apprensione l'evolversi del quadro clinico del 15enne ricoverato lunedì sera nel Covid Hospital del Moscati. Anche la madre 42enne del ragazzo è stata ricoverata.

L’adolescente, il più giovane contagiato dall’inizio dell’emergenza sanitaria per cui si è reso necessario il ricovero in Irpinia, era, come la mdre, già positivo da alcuni giorni. Lunedì pomeriggio tosse e difficoltà respiratorie ne avevano imposto il ricovero in ospedale. Il padre e il fratello, anche loro positivi, restano isolati a casa e sono asintomatici.

Ora madre e figlio sono ricoverati in due stanze del primo piano della palazzina Alpi. Oltre alla donna avellinese, ieri sono state ricoverate altre due persone: un uomo di 54 anni di Marzano di Nola e una 86enne di Nola.Attualmente sono 39 le persone ricoverate nel Covid Hospital (3 dei quali intubati in terapia intensiva), 8 nel reparto di Malattie infettive. In attesa dell’attivazione dei nuovi posti letto, come disposto dall’Unita` di crisi regionale, ne restano liberi 10. Ieri altri due decessi nella palazzina Alpi hanno fatto salire a 12 il numero dei decessi in Irpinia da inizio luglio.