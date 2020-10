Covid, muore 62 enne. 10 decessi in 10 giorni al Moscati Avellino, un altro morto nel Covid Hospital del Moscati

È deceduto poco fa, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 62enne di Carbonara di Nola (Na). L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 15 ottobre scorso. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato nell’area gialla (terapia subintensiva) della palazzina Covid. All’alba di questa mattina le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Trasferito in area rossa (terapia intensiva), è deceduto dopo poco. L’uomo era affetto da patologie pregresse.

I contagi in Irpinia non si arrestano e da oggi l'ospedale di Avellino è off limits per visitatori e utenti, se non necessari.