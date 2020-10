"Per il Castello nessun problema, lavori vanno avanti" Festa fa il punto sulla piazza dopo l'interdittiva antimafia alla Cogepa

Ecco riaffacciarsi la maledizione di piazza Castello. L’interdittiva antimafia alla Cogepa e che ha costretto l'Air a rescindere il contratto potrebbe abbattersi anche sul restyling dell’agorà, dal 2012 intrappolata nei lavori proprio mentre un'altra ditta, la Giotto, sta completando la bretella tra via circumvallazione e corso umberto. Sarebbe una beffa commentano i commercianti della zona.

Così si allungherebbero i tempi di consegna della riqualificazione sarebbe necessaria una nuova gara d'appalto ma per il sindaco Festa questa interdittiva potrebbe addirittura agevolare il Comune. "Per Piazza Castello non c’è nessun problema. «La transazione di 500mila euro è frutto di un guaio, uno dei tanti che ho trovato al momento del mio insediamento, e che sto provvedendo a risolvere. Abbiamo evitato un contenzioso di parecchi milioni di euro e, anche per non perdere ulteriore tempo in merito a Piazza Castello, abbiamo trovato un accordo transattivo. L’eventuale conferma dell’interdittiva antimafia, comunque, potrebbe accelerare il tutto. A me interessa concludere i lavori: abbiamo i fondi per farlo".

Festa fa il punto anche sulla riapertura di Cupa Muti. “Due anni e mezzo fa c’è stata la frana che ha bloccato la strada tra Rione Parco e via Tedesco. Noi l’abbiamo riaperta”. E annuncia novità anche sulla piscina. “Abbiamo messo in atto per evitare le impugnazioni anche sui cavilli, ma siamo, ormai, al traguardo. Nei prossimi 15 giorni torneremo in possesso dell’impianto”.