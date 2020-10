Oli vegetali, Irpiniambiente al fianco dei commercianti Predisposto un nuovo servizio per lo smaltimento

Irpiniambiente, in collaborazione con il Comune di Avellino e la Eco.Energy SpA, propone un nuovo servizio dedicato alle attività commerciali di Avellino che producono e devono smaltire olio vegetale di cucina.

Il servizio è rivolto, pertanto, a ristoranti, pizzerie, friggitorie, rosticcerie, hotel con servizi di ristorazione, mense e market con servizio di gastronomia e preparazione di cibi.

Il servizio prevede la consegna GRATUITA all’utenza commerciale dei contenitori per la raccolta degli oli (di diversa dimensione secondo le esigenze e la produzione) e il ritiro sempre GRATUITO presso l’utenza, calendarizzato oppure a chiamata, secondo esigenze.

Tutti gli operatori commerciali interessati sono invitati a scaricare il modulo sul sito www.irpiniambiente.it e a seguire le istruzioni per chiedere l’attivazione del servizio.

Per ora, Irpiniambiente, ha avviato la raccolta delle preadesioni per valutare il riscontro da parte delle utenze interessate e calibrare meglio il servizio sulle esigenze degli operatori.

Pertanto, la compilazione del modulo non vincola in nessun caso il richiedente e non costituisce rapporto contrattuale tra le parti, che sarà disciplinato nella fase di avvio effettivo del servizio.

In sintesi, come riportato anche nel modulo di pre adesione, il servizio di raccolta prevede le seguenti fasi:

1) raccolta degli oli alimentari esausti presso l’attività produttiva, mediante consegna fusti dedicati da 25 litri o cisterne (da 60 litri o120 litri);

2) ritiro e sostituzione dei fusti, a calendario o su chiamata, oppure raccolta mediante aspirazione per le cisterne;

3) lavaggio dei fusti per il loro reimpiego nel circuito di raccolta;

4) servizio gratuito di supporto per la gestione rifiuti;

5) consulenza ambientale.