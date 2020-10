Mini-focolaio al Comune: positivo il sindaco Giordano 6 casi al Municipio dopo l'esecuzione di circa 70 tamponi

Mini focolaio al Comune di Monteforte Irpino. Dai tamponi a tappeto eseguiti ieri sono emerse 6 positività tra cui anche il sindaco Costantino Giordano che è in isolamento a casa da 4 giorni. Lui ha avuto un po' di febbre un paio di giorni fa ma ora come i colleghi è asintomatico. Questo virus corre troppo velocemente mi appello - l'invito accorato di giordano - alla responsabilità dei miei concittadini, abbiamo superato prove più difficili, sconfiggeremo il Covid".

Ma intanto al Moscati si continua a morire stamattina l'ultimo decesso non ce l'ha fatta un 76enne di Sperone ricoverato dieci giorni fa nella palazzina Alpi. E mentre spaventa l'aumento dei contagi tra gli adolescenti si registra un impennata di casi nelle corsie degli ospedali: dopo Ariano tre anche alla Città Ospedaliera.

I sindacati sono preoccupati per la cgil è lampante l'inadeguatezza della classe dirigente che da marzo a oggi non ha predisposto adeguate misure di sicurezza. Il nursind pone invece l'accento sui ritardi per nuovi posti letto in modo da consentire l’accesso alle cure per tutti i cittadini e smaltire il sovraccarico di lavoro a cui sono sottoposti gli operatori sanitari del pronto soccorso del Moscati.