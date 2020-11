Il consigliere Alaia: "Sono felice. Ho sconfitto il Covid" La nota sul social

"Sono felice di comunicarvi che il tampone di controllo che ho eseguito ieri è risultato negativo. Colgo l'occasione per ringraziarvi per la vostra calorosa vicinanza e per ricordarvi di prestare sempre massima attenzione alle regole.

In bocca al lupo a noi, ne usciremo più forti di prima!". Con un post pubblicato su facebook il consigliere regionale Enzo Alaia comunica di aver sconfitto il coronavirus. Una notizia che rapidamente ha fatto il giro del web. Numerose le attestazioni di affetto ricevute da Alaia che lo scorso 27 ottobre aveva comunicato di essere risultato positivo ad una verifica di routine.

Ancora una volta Alaia invita tutti alla calma, al rispetto delle regole e alla collaborazione per poter vincere la pandemia.