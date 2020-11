Lauro diventa di nuovo zona rossa, lo ha deciso il sindaco Antonio Bossone, non attende le decisioni di Governo o Regione Campania

Il numero dei contagiati sale e il sindaco di Lauro, Antonio Bossone, non attende le decisioni di Governo o Regione Campania e dichiara il piccolo comune irpino, al confine con il nolano, zona rossa.

Lauro e' stato un comune blindato gia' in precedenza, quando il presidente della giunta campana Vincenzo De Luca adotto' le massime restrizioni nell'aprile scorso. E nel corso dell'emergenza, piu' volte Bossone ha interdetto piazze, ridotto gli orari, vietato persino il fumo all'aperto, obbligando i commercianti a tenere elenchi anagrafici dei clienti e adottando controlli molto serrati degli ingressi nel paese. Da oggi e' in vigore una nuova ordinanza che limita gli spostamenti oltre il territorio comunale solo per ragioni di lavoro, salute e necessita'. E' consentito fare la spesa alimentare a un solo componente del nucleo familiare soltanto lunedi', martedi' e mercoledi' e in base alla lettera che corrisponde all'iniziale del proprio cognome. Gli esercizi commerciali devono chiudere inderogabilmente entro le 20.