Pietrastornina, abitazione in fiamme: fortunatamente la proprietaria era fuori L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio

Era fortunatamente fuori e si è salvata una 60enne nel cuore antico di Pietrastornina in provincia di Avellino. Un incendio, per cause in corso di accertamento ha interessato la sua piccola abitazione in via Castello. E' stato grazie ai vigili del fuoco di Avellino, prontamente intervenuti se si è evitato il peggio.

Le fiamme che hanno interessato la stanza da letto sita al primo piano dello stabile sono state spente con non poca difficoltà, vista la strada stretta per raggiungere il luogo.

Per fortuna, la donna di 60 anni che vive nell'abitazione al momento dell'accaduto non era presente in casa. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della locale stazione per i relativi accertamenti insieme al sindaco del paese che ha voluto rendersi conto dell'accaduto.