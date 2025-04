Repole: "Grazie al presidente De Luca per i finanziamenti del bando strade" Il finanziamento è una boccata di ossigeno per imprese e lavoratori

"Il finanziamento di tutti i progetti presentati nel bando strade dai comuni delle aree interne della Campania rappresenta una grande notizia per l'alta Irpinia".

Lo dichiara la presidente della città dell'alta Irpinia, Rosanna Repole. "In primo luogo si interverrà su tratti strategici, con un sensibile miglioramento delle condizioni delle strade - spiega Repole -. Il finanziamento è inoltre una boccata di ossigeno per imprese e lavoratori, considerato pure che i tempi per l'avvio dei cantieri saranno rapidi.

Ed ancora - sottolinea la presidente - con questo finanziamento si interviene su gran parte dell'area attraverso opere stradali che saranno importanti anche nel medio-lungo termine, in ottica di sviluppo complessivo con particolare riferimento ad attività produttive e attrattività territoriale. Per quanto riguarda le risorse economiche, sono previsti per l'alta Irpinia circa 50 milioni di euro.

Ringrazio quindi il presidente Vincenzo De Luca per la decisione. Si tratta di una ulteriore azione della giunta regionale della Campania volta a migliorare le condizioni delle zone facenti parte della strategia nazionale aree interne.

L'apporto che la Regione sta dando ad un percorso complesso, come è quello delle aree interne, è assolutamente fondamentale. Stamattina è stato fatto il punto con un incontro tra il governatore De Luca, il consigliere regionale Cascone, il direttore generale per la mobilità, Carannante, il dirigente Negro insieme ai rappresentanti delle sette aree interne della Campania".