Donne e politica, De Gruttola: "E' stato un incontro ricco di contenuti" "Partendo da idee diverse, ma con atteggiamento propositivo, si può costruire un dialogo"

Donne e politica. Ha riscosso un buon successo l'incontro pubblico tenutosi ad Ariano Irpino nel centro pastorale San Francesco a cui ha preso parte un panel d’eccezione composto da donne che portano con se esperienze e sensibilità molto diverse tra loro. Un parterre che ha visto rappresentate tutte le forze politiche presenti sul territorio, nessuna esclusa.

"Un incontro - afferma Maria Elena De Gruttola - che mi ha lasciato un profondo senso di gratitudine e di riconoscenza: per tutte le persone che hanno riempito la sala nonostante le numerose manifestazioni, per Luisa che ha fatto delle foto bellissime anche se io mi agitavo come un’anguilla, per il partito che rappresento che in questi anni mi ha permesso di fare tante esperienze importanti, per Elisa che ci ha guidate con professionalità e grazia, per tutte le relatrici che hanno accolto il mio invito, il loro contributo è stato prezioso ed indispensabile, per il messaggio più bello che ho ricevuto sabato sera che mi diceva che con le mie parole le avevo fatto tornare l’entusiasmo. Per tutto questo e tanto altro provo profonda gratitudine e riconoscenza. Partendo da idee diverse, ma con atteggiamento propositivo, si può costruire un dialogo".