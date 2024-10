Avellino: l'equilibrio tra la continuità e le nuove possibili risorse Nel ciclo da 3 gare in 7 giorni Biancolino valuta la miglior soluzione

L'Avellino accelera verso la sfida casalinga contro l'ACR Messina, in programma domenica (ore 15) ed è focus in attacco per Raffaele Biancolino. Se in mediana, per quanto non ancora al top della condizione, il tecnico ha ritrovato Marco Toscano e Marco Armellino con Michele Rocca a caccia dello sprint per tornare in gruppo per rientri che potranno garantire nuove risorse, per il reparto avanzato, con la gestione costante del problema al tendine rotuleo di Cosimo Patierno, ci sono gli stop di Gabriele Gori e Michele Vano e il virus gastrointestinale che ha bloccato Daishawn Redan. Se per l'olandese si vola verso l'assenza dall'elenco dei convocati, Gori e Vano saranno rivalutati costantemente nel corso degli allenamenti a porte chiuse con cui l'Avellino completerà la preparazione per la prima di 3 gare in 7 giorni: un trittico verità nel rilancio irpino.

Recuperi in mediana, occhio alla gestione

C'è l'ipotesi di qualche rotazione anche negli altri settori con Daniele Liotti che scalpita per la fascia sinistra come Thiago Cionek. Occhio al rischio squalifica di Dimitrios Sounas, con 4 gialli all'attivo in campionato, e al recupero di Michele D'Ausilio, che però non desta particolare preoccupazione allo staff tecnico biancoverde.