Grottaminarda: ritorna la tradizionale Via Crucis vivente in paese L'appuntamento come consuetudine, il sabato prima delle domenica delle palme

a cura di

Gianni Vigoroso

martedì 8 aprile 2025 alle 19:14



Ritorna a Grottaminarda la tradizionale "Via crucis vivente", l'appuntamento è, come consuetudine, il sabato prima delle palme e quindi quest'anno cade il 12 aprile...