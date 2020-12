Autismo e inclusione, a Mercogliano gli incontri "blu" Ciclo di lezioni a distanza promosse dall'Istituto Dorso

La sensibilizzazione verso il tema dell'autismo ai tempi del coronavirus va oltre il tempo e lo spazio, usa ogni mezzo e arriva ai nostri ragazzi. Grazie alla sinergia tra l'istituto Compensivo Guido Dorso di Mercogliano diretto da Alessandra Tarantino e l'Associazione Il Fiorellino e la Tartaruga di Avellino, è stato possibile realizzare un ciclo di incontri “virtuali” dedicati proprio al tema dell'autismo.

Letture, disegni, filastrocche e poi elaborati e poesie: tanti i modi per raggiungere i più piccoli per spiegare e conoscere l'autismo. Un calendario ricco di impegni in Meet e a cui bambini e insegnanti hanno partecipato con grande entusiasmo. Agli incontri hanno aderito 13 sezioni della scuola dell'infanzia di Mercogliano, (plessi di Torelli, S.Modestino, Amatucci, Ospedaletto e Summonte) e 6 classi della Scuola Primaria.

L'ultima, emozionante, lezione si è svolta ieri. I bambini della terza elementare del plesso di San Modestino hanno letto la poesia “Speranza” di Gianni Rodari.

Claudia Garofalo e Federica Saporito, autrici di racconti sull'autismo, e mamme di Martina e Alessio, hanno proposto la favola dal titolo “La stellina che si nascondeva dietro una nuvola". La “manina blu” che contraddistingue l'impegno incredibile di queste due mamme coraggiose nel diffondere la cultura dell'inclusione, è diventata oggetto di disegni e collage realizzati dai piccoli alunni a casa insieme ai loro genitori.

Un modo per tenere viva l'attività didattica e la solidarietà utilizzando ullo che si ha a disposizione e spesso facendo ricorso alla propria inventiva. Ne sono nati tanti lavoretti ch testimoniano l'impegno e la voglia di stare insieme anche a distanza.