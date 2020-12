Covid, è morto il dottore Leonardo Nargi. Malzoni a lutto Aveva 71 anni il dottore. Dolore e cordoglio in Irpinia

Covid, ancora un medico deceduto in Irpinia. E' il terzo medico stroncato dal coronavirus. Dopo la morte di Magliocca e del compianto medico anestesista Sergio Pascale, un altro storico dottore irpino non ce l'ha fatta, dopo aver combattuto contro il coronavirsus. Leonardo Nargi, classe ’49, ricoverato dallo scorso otto novembre nel Covid Center del Moscati di Avellino, si è spento questa mattina. Dal 19 dicembre le sue condizioni si erano aggravate al punto da imporne il trasferimento nel reparto di terapia intensiva. Ginecologo, da decenni legato al reparto d’ostreticia guidato dal Professore Carmine Malzoni, ha assistito migliaia di pazienti nella storica clinica di viale Italia. La sua dipartita ha lasciato sgomenti tutti i sanitari e i pazienti, già segnati dall’immane perdita dell’Anestesista Pascale due settimane fa. Dolore che si aggiunge a dolore in una provincia che da mesi è alle prese con la pandemia.

Stamane al Moscati altri due i decessi. Si tratta di una 78enne di Rotondi e di una 81enne di San Nicola Baronia.