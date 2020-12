Vigilia, Festa chiude i bar per evitare assembramenti L'ordinanza dispone la chiusura dalle 14 di domani

Ad Avellino arriva la stretta sulla Vigilia di Natale del sindaco Gianluca Festa che contrariamente a quello che era l'orientamento fino a stamattina ha deciso di chiudere i bar dalle 14 di domani fino alle 5 del mattino del 25. Troppo alto il rischio di assembramenti davanti ai locali e si è voluta scongiurare qualsiasi tentazione tra i giovanissimi di brindisi di Natale. L'ordinanza è stata pubblicata nel pomeriggio e dunque arriva il pugno duro per garantire il rispetto della zona rossa .D'altronde l’amministrazione sa bene come il brindisi della Vigilia, dai Cappuccini al corso Vittorio Emanuele, sia una tradizione capace di far confluire a ridosso dei locali centinaia e centinaia di ragazzi. Quindi si è corso ai ripari confidando nella coscienza civica degli avellinesi e mettendo in campo tutto il personale della Polizia Municipale per controllare il rispetto delle norme sul territorio cittadino.