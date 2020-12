Covid, a Serino ci sono ancora 21 positivi Ma il sindaco Pelosi annuncia anche diverse negativizzazioni

La nota del sindaco di Serino, Vito Pelosi: “Riscontriamo piacevolmente la negativizzazione di diversi nostri concittadini. Pertanto comunichiamo che attualmente i positivi sul nostro territorio sono 21. Le relative procedure di contenimento e le attività di profilassi sono state attivate. Tutti loro, infatti, insieme al proprio nucleo familiare e ai contatti diretti si trovano già in isolamento domiciliare. Vi raccomandiamo, soprattutto in questi giorni di festa, di continuare ad avere comportamenti di responsabilità e rigore, rispettando le disposizioni vigenti. I numeri attuali ci dicono che i nostri sforzi non sono andati vani. Continuiamo così”.