"Capodanno, io medico del 118 vi dico: siate responsabili " Alberico Vassallo: un anno terribile per tutti il 2020, che il nuovo inizio sia migliore per tutti

Addio 2020 nel segno della responsabilità . L' appello arriva dai medici dell'emergenza, del 118 di Avellino, affinché la fine dell'anno dell'emergenza coronavirus non sia segnato da nuovi rischi. "È stato l' anno più difficile - spiega il dottore Alberico Vassallo del 118- . Siamo tutti provati da lunghi mesi di disagi, rischi e timori. Mi auguro che sia un capodanno diverso, che trascorra senza pericoli per tutti. Mi rivolgo a chi insensatamente decida di sparare fuochi illegali . Siamo qui pronti tutti a soccorrere chi ci chiama , ma quello che si chiude è un anno particolare trascorso all'insegna dell'emergenza Covid. Vi chiediamo buonsenso e cura per voi stessi, i vostri cari nel solco della prudenza condivisa ".