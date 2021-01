Maraia: "In questo 2021 si approfondisca il cambiamento" Impegno su più fronti in un anno difficile

"Non vi è bisogno di ripetere cosa abbia rappresentato per tutti noi il 2020 che si è concluso. Un anno letteralmente dominato dall’emergenza Covid, che ha stravolto le abitudini delle persone sul piano sociale ed individuale, provocato enormi difficoltà economiche e sconquassato il mondo della sanità." Lo scrive in una nota il deputato irpino Generoso Maraia, ritornato nella sua città, ad Ariano, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno insieme alla famiglia.

"L’emergenza, ancora in atto, ha messo brutalmente a nudo tutti i limiti della nostra organizzazione economica e sociale, e, soprattutto, l’inadeguatezza delle scelte politiche attuate nei decenni passati. Un cambiamento radicale, della cui necessità buona parte del mondo della politica sembra essere persuasa, si può e deve praticare a partire da sanità, infrastrutture, acqua pubblica, tessuto produttivo delle imprese e del commercio, trasporti pubblici, ripartizione di competenze tra Stato e Regioni. Tutti i settori, non a caso, maggiormente esposti alle innumerevoli conseguenze della pandemia.

E’ in tale ottica - scrive Maraia - che ho voluto caratterizzare il mio operato in questa terribile annata. Infatti, nel corso del 2020, l’azione mia nel Movimento 5 Stelle si è così espressa in sintesi:

Interpellanza urgente sulla possibilità di abolizione o revisione del pedaggio su alcuni tratti

autostradali.

Interrogazione e richiesta di intervento al Ministero della Giustizia presso la Casa Circondariale Campanello di Ariano Irpino al fine di migliorare le condizioni di polizia penitenziari e detenuti.

Intervento per la gestione dell’emergenza Covid ad Ariano Irpino, con donazione di mascherine all’ospedale Frangipane

Impegno attuale e costante per scongiurare i parchi eolici selvaggi.

Iniziativa, tradottasi nell’art 112 bis del DL “Rilancio”, per l’istituzione di un fondo destinato alle “zone rosse” del centro-sud, istituite durante l’emergenza Covid.

Ordine del giorno per l’ammodernamento e potenziamento del servizio idrico pubblico.

Ordine del giorno per l’istituzione della Zona Franca Urbana nelle “zone rosse”.

Ordine del giorno per i lavoratori impiegati nella pulizia delle scuole.

Interpellanza urgente al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sui disservizi causati dall’Alto Calore.

Costruzione dell’alleanza politica-programmatica ad Ariano Irpino, a sostegno del nuovo sindaco Enrico Franza. Un laboratorio politico per il futuro anche a livello nazionale, in cui il Movimento 5 Stelle è forza protagonista.

Intervento per scongiurare i disservizi nel corso della crisi idrica estiva in Irpinia e nel Sannio.

Interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la piena attuazione del Piano nazionale antineve previsto per la rete autostradale.

Ordine del giorno per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea).

Ordine del giorno per implementare e velocizzare le assunzioni del personale sanitario.

Ordine del giorno per l’estensione delle misure previste dal DL “Calabria”.

Ordine del giorno per il potenziamento del trasporto pubblico, ecologico e sostenibile e per ulteriori incentivi nelle Zone Economiche Esclusive (Zes).

Impegno costante per il ripristino di tutti i reparti negli ospedali interessati dagli allestimenti delle aree Covid, come il Frangipane di Ariano Irpino.

In ultimo, l’emendamento approvato alla legge di bilancio appena approvata dal Parlamento, per lo sblocco di risorse giacenti destinate al completamento della ricostruzione post sisma del 1980. Una misura a beneficio di tanti comuni campani, e soprattutto di quelli dell’Alta Irpinia.

"Rivolgo a tutti i cittadini, ed in particolar modo ai miei conterranei, gli auguri per un 2021 migliore, nella convinzione - conclude Maraia - che i prossimi anni della legislatura dovranno approfondire l’impegno del Parlamento e di tutto il Movimento 5 Stelle nella direzione del progresso sociale, economico e culturale del Paese."