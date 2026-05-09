Malviventi in azione alla Pro7 ad Atripalda: si indaga

Colpo nella notte in piazza Cassese

malviventi in azione alla pro7 ad atripalda si indaga

Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere interne in dotazione alla struttura...

Atripalda.  

Malviventi in azione alla Pro7 ad Atripalda. Colpo nella notte in piazza Leopoldo Cassese. Dopo aver tagliato la serranda e divelto la porta d'ingresso i ladri hanno fatto irruzione all'interno. L'allarme è scattato immediatamente dopo una segnalazione.

Sul posto vigilanza e carabinieri ma della banda nessuna traccia. Il bottino è in corso di quantificazione. Ma i danni maggiori riguardano proprio la struttura devastata all'ingresso. Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere interne.

Le strutture Pro7 sono tutte ben sorvegliate e protette sia all'interno che all'esterno e le indagini quindi potrebbero portare a possibili sviluppi nelle prossime ore.

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