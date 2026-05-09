Malviventi in azione alla Pro7 ad Atripalda: si indaga Colpo nella notte in piazza Cassese

Malviventi in azione alla Pro7 ad Atripalda. Colpo nella notte in piazza Leopoldo Cassese. Dopo aver tagliato la serranda e divelto la porta d'ingresso i ladri hanno fatto irruzione all'interno. L'allarme è scattato immediatamente dopo una segnalazione.

Sul posto vigilanza e carabinieri ma della banda nessuna traccia. Il bottino è in corso di quantificazione. Ma i danni maggiori riguardano proprio la struttura devastata all'ingresso. Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere interne.

Le strutture Pro7 sono tutte ben sorvegliate e protette sia all'interno che all'esterno e le indagini quindi potrebbero portare a possibili sviluppi nelle prossime ore.