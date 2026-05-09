Ballardini: "Gratificante giocare i playoff, conteranno le motivazioni" Il tecnico esclude recuperi dall'infermeria per martedì sera

"Vi ringrazio per i complimenti e i ragazzi vanno ringraziati. Abbiamo ottenuto un risultato che è importante e adesso ci prepariamo alla gara di martedì col Catanzaro": così si è espresso Davide Ballardini nel post-gara Avellino-Modena 1-0, dopo la vittoria che ha garantito ai lupi l'accesso ai playoff. "Andremo a giocarcela senza problemi e senza paura, la riprova è data dai risultati di questa sera. Può succedere di tutto. Quando ho pensato ai playoff? La vittoria di Mantova ha aperto alla possibilità. Abbiamo fatto bene nonostante la sconfitta di Empoli".

"La piazza merita queste soddisfazioni"

Ballardini rigiocherà un playoff che manca da 21 anni nella carriera del tecnico romagnolo. Nella sua prima esperienza dopo il percorso da allenatore nei settori giovanili, chiuse al quarto posto il girone B di Serie C1 con la Sambenedettese e affrontò il primo Napoli di Aurelio De Laurentiis nella semifinale promozione (quel playoff fu vinto dall'Avellino contro gli azzurri). Poi, da quella stagione, Ballardini ha vissuto unicamente Serie A e due parentesi in B: "Ne è passato di tempo, giocare i playoff è sempre gratificante e stimolante per tutti, per noi e per l'ambiente. La piazza si merita questo momento, merita tante soddisfazioni. Cosa conterà? La testa, è chiaro che abbiamo speso molto, ma contano le motivazioni".Ballardini non apre al recupero degli infortunati. Forse il solo Favilli può strappare la convocazione per Catanzaro. Izzo ha rimediato un colpo al ginocchio, ma non dovrebbe essere in dubbio per martedì.