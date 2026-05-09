Avellino ai playoff, Aiello: "Dedica ai tifosi, in primis a chi era ad Empoli" "Bravi a cogliere l'occasione, in stagione è mancato l'acuto negli stadi da Serie A"

"Siamo contenti di quanto fatto, del percorso, del campionato, anche negli alti e nei bassi. Abbiamo ottenuto la salvezza in anticipo e ci siamo regalati questa gioia che dedichiamo ai tifosi, in particolar modo ai tremila di Empoli che non erano rientrati a casa con il rammarico della sconfitta": conferenza stampa post-gara per Mario Aiello.

"Bravi sempre a ripartire a provarci con qualità"

Il direttore sportivo dell'Avellino ha presentato le emozioni per il risultato conseguito, l'accesso ai playoff, e guarda alla sfida con il Catanzaro: "Si azzera tutto, come una livella. - ha affermato il ds dei lupi - Affronteremo una squadra forte, che avrà due risultati su tre. Andremo lì senza paura, siamo e saremo spensierati. Abili a ripartire dopo Empoli? È un valore aggiunto, allo stesso tempo mi auguro per il futuro la capacità di sapersi proporre con la qualità che abbiamo dimostrato anche negli stadi da Serie A, come Genova e Palermo. In questo dettaglio in stagione è mancato qualcosa, ma tutto passa per l'esperienza di un gruppo e di un club che ha vinto lo scorso anno, si è salvato in anticipo in B e ora vivrà gli spareggi per la A".